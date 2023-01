sanità

LOCRI Sedici nuovi camici bianchi da oggi tra le corsie dell’ospedale di Locri. Sono arrivati questa mattina nel nosocomio reggino gli specialisti atterrati circa un mese fa da Cuba. Dopo aver fatto un periodo di formazione per imparare la lingua all’Unical, i medici sono stati dislocati negli ospedali a cui sono stati destinati.

In totale sono 51 i medici impiegati in sostegno delle strutture di Polistena, Locri, Gioia Tauro e Melito.

«Siamo felici di essere qui per collaborare con i medici italiani e aiutare la sanità calabrese», affermano ai microfoni del Corriere della Calabria, poco aver lasciato l’eco-Ostello Locride che li ospita ed essere giunti con uno scuolabus in ospedale, dove hanno fatto il loro ingresso intorno alle 8.30. Ad attenderli il direttore sanitario Giuseppe D’Ascoli e il generale Antonio Battistini. Nel corso della mattinata, i medici hanno preso contatto con i reparti dell’ospedale, a partire dal Pronto soccorso. (redazione@corrierecal.it)