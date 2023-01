Pnrr, Ferrovie della Calabria e Unical insieme per una centrale ad idrogeno

I finanziamenti

COSENZA «Ferrovie della Calabria e il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria si associano alla soddisfazione espressa dalla Regione Calabria per la candidatura al bando PNRR – M2C2 Linea di investimento 3.4 per la realizzazione e la sperimentazione della Centrale di produzione di Idrogeno verde a servizio del trasporto ferroviario e stradale». È quanto si legge in una nota di Ferrovie della Calabria che aggiunge: «Questa rappresenta una prima tappa fondamentale raggiunta grazie ad una continua collaborazione tra Ferrovie della Calabria, DIMEG e Regione Calabria che pone la ricerca sperimentale applicata sul territorio una

realtà anche nella nostra Calabria».

«Come gruppo di Sistemi Elettrici per l’Energia – riferisce la prof Anna Pinnarelli, referente scientifico della consulenza, dell’Unical – siamo soddisfatti per tutto lavoro svolto in quest’ultimo anno. Soddisfazione che ci fa andare avanti con nuovi progetti correlati che hanno come obiettivo lo sviluppo di modelli e soluzioni tecnologiche che supportino la transizione energetica e, nel caso specifico, l’intera filiera dell’idrogeno green, dalla produzione alla distribuzione e alla conversione in energia elettrica e quindi l’integrazione nel mercato e nel sistema energetico delle tecnologie per la produzione/conversione della risorsa idrogeno».