Ritorna la Scuola di Politiche all’Unical

Formazione

RENDE «Dopo l’esperienza positiva degli anni scorsi, riaprono le iscrizioni per il Corso Impact 2023 organizzato dalla Scuola di Politiche in collaborazione con la Scuola Superiore di Scienze dell’Amministrazioni Pubbliche e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (Unical)». Lo riporta una nota dell’Università della Calabria che aggiunge: «Il responsabile scientifico del corso sarà il professore Francesco Raniolo, Ordinario di Scienza Politica all’Università della Calabria. Le lezioni si svolgeranno nelle aule della SSSAP, avranno inizio Venerdì 17 Marzo -con cadenza settimanale, suddivise in quattro workshop nella giornata di venerdì e la mattinata di sabato- e si concluderanno Sabato 15 aprile».

«Le iscrizioni – è detto – sono aperte a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e 30 anni indipendentemente dal percorso universitario e per presentare la candidatura basterà compilare il modulo online reperibile dal questo link. (L’iscrizione e il corso sono totalmente gratuiti per tutte e tutti)».

«Quest’anno – si legge ancora – il Corso Impact Calabria ha come tema “Passaggi d’epoca – guerra, sviluppo, tecnologia, sostenibilità”, durante il corso verranno approfonditi temi quali: Democrazia, ambiente, tecnologia; Verso un nuovo ordine internazionale; Sviluppo locale, Mezzogiorno e PNRR; Disuguaglianze, Inclusione, Innovazione. Parteciperanno docenti provenienti da tutt’Italia oltre che dall’Università della Calabria».

Mentre il programma completo è disponibile al link di cui sopra.

«Partecipare al Corso Impact Calabria – conclude la nota – significa avere un’ottima opportunità per contaminarsi con studenti e docenti e per arricchire le proprie conoscenze e accrescere il proprio bagaglio culturale intorno tematiche tanto centrali quanto presenti nel dibattito politico odierno e nelle plurime sfere delle nostre esistenze»