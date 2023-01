i soccorsi

CASSANO ALLO JONIO Tre feriti e l’intervento dell’elisoccorso per trasportare la più grave delle persone coinvolte nell’incidente. Uno scontro si è verificato lungo la strada statale 106 Radd “Jonica” determinandone la parziale chiusura, in entrambe le direzioni, in un tratto che si trova nel territorio comunale di Cassano allo Jonio. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante ed un veicolo leggero, provocando il ferimento di tre persone. Per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso, è provvisoriamente chiuso anche il tratto stradale della SS534 ‘Di Cammarata e Degli Stombi’, al km 21,320 (innesto SS106 Radd). Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine, di Anas, del 118 e dei Vigili del Fuoco impegnati nei rilievi del caso e nella gestione della viabilità, allo scopo di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.