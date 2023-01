A Lamezia in fiamme un locale vicino a una abitazione, intervento tempestivo dei vigili del fuoco

il fatto

LAMEZIA TERME Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta questa mattina alle 10.15 circa in località Mitoio nel comune di Lamezia Terme per un incendio di un locale adibito a cucina rustica in prossimità di una abitazione. Il locale, con struttura in laterizi, copertura con pannelli coibentati e rivestimento delle pareti interne con perline in legno, era utilizzato per la preparazione di conserve.







Il rogo, originatosi dalla caldaia situata all’interno di un piccolo locale attiguo, si è propagato nella cucina rustica coinvolgendo le perline in legno di rivestimento delle pareti parte della mobilia e parte del tetto di copertura. Al momento dell’incendio nel locale non dimorava nessuno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’intera struttura ed alla messa in sicurezza del sito. Non si registrano danni a persone.