Giornata della memoria, il prefetto di Cosenza andrà nell’ex campo di Ferramonti

la ricorrenza

COSENZA Il prossimo 27 gennaio il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, si rechera’ nell’ex campo di concentramento Ferramonti di Tarsia per la deposizione della Corona al Monumento dedicato agli ex internati. Nel corso della cerimonia, organizzata dal Comune di Tarsia e condivisa con la Prefettura di Cosenza, il prefetto Ciaramella consegnerà due medaglie d’onore ai familiari di deportati nati in questo territorio provinciale e internati in campi di concentramento.

«La Repubblica Italiana – si legge in una nota della Prefettura – riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ‘Giorno della Memoria’. Venne istituito dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, per “ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”».

«Al riguardo – si evidenzia – il Prefetto Ciaramella ha rivolto ai Sindaci del territorio l’invito a sostenere cerimonie e/o momenti di riflessione per tenere viva la memoria di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa; al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di sensibilizzare gli Istituti Scolastici affinché nella ricorrenza siano organizzate delle iniziative celebrative».