Sparatoria a Luzzi, uomo fermato con l’accusa di tentato omicidio

il caso

LUZZI Un fermo per tentato omicidio a Luzzi, nel Cosentino, dopo una sparatoria. I fatti risalgono alla mattinata di martedì 24 gennaio, ma la notizia si è appresa soltanto in serata, quando i carabinieri della Compagnia di Rende, diretti dal capitato Mariachiara Soldano, hanno fermato un uomo con l’accusa di tentato omicidio. Secondo quanto appreso la sparatoria sarebbe arrivata al culmine di una lite per futili motivi. Lo scontro è degenerato fino a quanto il fermato avrebbe esploso alcuni colpi di pistola contro la vittima, giunta all’ospedale di Cosenza con evidenti ferite da arma da fuoco. L’uomo, soccorso dai sanitari. non sarebbe in pericolo di vita e non avrebbe riportato ferite gravi. (redazione@corrierecal.it)