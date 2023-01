Maxi operazione nei canili in tutta Italia, sospesa un’attività a Catanzaro

la misura

CATANZARO Nell’ambito di una maxi operazione in canili e gattili pubblici e privati di tutta Italia i Nas hanno portato al sequestro di 26 strutture e di 871 animali. Sanzionate 29 persone per violazioni penali e 230 per illeciti amministrativi.

Tra questi è stato deferito in stato di libertà il titolare di una pensione per cani di Catanzaro dove, nel corso dell’attività ispettiva svolta, sono state rinvenute 11 confezioni di specialità medicinali ad uso veterinario e umano scadute di validità, debitamente sottoposte a sequestro. Sospesa l’intera attività (del valore di 80.000 euro), in quanto priva delle prescritte autorizzazioni e la movimentazione in entrata e in uscita di animali.