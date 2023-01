“Premio nazionale Giovanni Grillo”, ecco le scuole premiate

I riconoscimenti

ROMA Si è svolta in Senato mercoledì 25 gennaio la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione “Premio nazionale Giovanni Grillo”, in ricordo di tutti gli internati militari, – la memoria contro la sopraffazione: la conoscenza genera rispetto”, istituito dall’omonima fondazione in collaborazione con il ministero dell’istruzione e del merito e con il patrocinio di: ministero della Cultura, Aeronautica militare, Istituto nazionale Ferruccio Parri, rai per la sostenibilità e media partnership di Rai cultura e rai scuola. Sono intervenuti alla cerimonia: il senatore Alberto Balboni, presidente 1° commissione Affari costituzionali; la senatrice Isabella Rauti, sottosegretario di stato alla Difesa; la deputata Paola Frassinetti, sottosegretario di stato all’Istruzione e al merito; Roberto Natale della direzione Rai per la sostenibilità esg; Giuseppe Giannotti della direzione Rai cultura ed educational- direttore storia e anniversari; Michelina Grillo, presidente fondazione Premio Giovanni Grillo.

Per gli istituti secondari di primo grado sono stati premiati con: menzione al video clip “3 minuti per pensare… realizzato dalle classi 1°g – 2°d – 2°e – 2°f, 2°g 3°d- 3°e- 3°g della scuola media – istituto comprensivo “Basile – don Milani” – Parete (Caserta); premio al video clip “La Madonnina della speranza” realizzato dalle classi 3°a e 3°b scuola media “Valerio Catullo” 1°istituto comprensivo Desenzano-Desenzano del Garda.

Per gli istituti secondari di secondo grado sono stati premiati ex aequo: videoclip “Less scars more flowers”- realizzato da Ludovica Bronico – Francesca Castagna – Lorenzo Mattucci – Chiara Secone – e Rita Sorgentone delle classi 3°f – 2°g – 5°d dell’Istituto d’istruzione superiore “Adone Zoli” di Atri (Teramo); cortometraggio: “La grande onda” realizzato dalle studentesse: Marta Cilli e Alice Negrente della classe 3^f dell’Istituto d’istruzione superiore “Caravaggio” liceo artistico Roma.

Tutti gli intervenuti hanno lodato i lavori premiati. in particolare, la presidente del premio, Michelina Grillo, si è così rivolta alle scolaresche che hanno affollato la prestigiosa sala Zuccari di palazzo Giustiniani: «Ho voluto riservare questo premio al mondo della scuola perché la scuola è il luogo dove si formano le coscienze e si tramettono i valori, si insegna la promozione dei valori civili e morali, si formano i cittadini di domani. un luogo sacro, ragazzi, come il parlamento. la scuola sia per voi sempre maestra di vita e stella polare del vostro cammino. rispettate e siate sempre grati ai vostri insegnanti, che vi guidano nella crescita umana e intellettuale. le nostre speranze nelle giovani generazioni sono ben riposte. Lo avete dimostrato nell’affrontare il tema del concorso di quest’anno, un tema difficile da interpretare e mettere in scena: “la memoria contro la sopraffazione: la conoscenza genera rispetto”. Ebbene, la commissione di valutazione è rimasta colpita dal livello di maturità, d’inventiva, di creatività, di consapevolezza racchiusa nei vostri lavori. meglio, nei vostri “piccoli capolavori”. Ecco perché vi dico grazie. perché ci avete insegnato, ci avete arricchito, ci avete regalato emozioni. Ha scritto un grande poeta: “io ho ciò che ho donato”. E il vostro dono, ragazzi, ci resterà nel cuore a lungo».