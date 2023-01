Valentini: «Bollette calmierate fino al 70% per aziende e famiglie virtuose»

dal nazionale

ROMA «Sulle bollette del gas il governo sta valutando a meccanismi premiali (con una tranche di consumi con un prezzo ‘protetto’, il 70-80% del consumo annuo stimato sulla base dell’anno precedente) per chi risparmia energia quando finiranno gli attuali incentivi: “Certamente, ma la soluzione tecnica è di competenza dei ministri Giorgetti e Urso». A dirlo, in una intervista a Il Messaggero, Valentino Valentini vice ministro delle Imprese e del Made in Italy. «Ci sono alcune ipotesi allo studio molto interessanti – continua – Viene ricalcato il modello tedesco che condivido con prezzi calmierati. Si va in questa direzione anche perché bisogna pensare al futuro e tutelare imprese e famiglie nel medio lungo termine. Vanno premiati i comportamenti virtuosi di imprese e famiglie con il meccanismo incentivante». L’obiettivo del governo «è di attrarre investimenti esteri in un’ottica di lungo periodo, portando ricchezza e occupazione nei territori. E questo dipende dalla capacità del nostro Paese di essere affidabile, competitivo, rapido nello sfruttare le risorse del Pnrr. Siamo sulla buona strada anche se bisogna andare avanti con le riforme, partendo dalla giustizia», conclude Valentini.