Il Cosenza ingaggia Ivan Delic, Larrivey verso l’addio

calciomercato serie b

COSENZA Per le squadre calabresi sono ore frenetiche di calciomercato. Stasera alle 20 la conclusione. Il Cosenza nelle ultime ore è deciso a rinforzare la rosa, attualmente ultima in classifica nel campionato di serie B. Pochi minuti fa è stato ufficializzato l’acquisto, con la formula del trasferimento temporaneo con diritto di riscatto, del calciatore Ivan Delic, 24enne attaccante proveniente dall’Hnk Sibenik, formazione militante nella massima serie croata (SuperSport Hnl). Nato a Spalato il 29 settembre 1998, Delic è cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk Spalato, ha fatto il suo esordio in prima squadra il 29 ottobre 2017 nella gara con lo Slaven Belupo squadra nella quale ha militato dopo due esperienze con l’Istria 1961 e il Varazdin. Nel luglio 2021 viene ingaggiato dall’Hnk Sibenik (Sebenica) squadra con la quale colleziona 34 presenze nel campionato 21/22 siglando 10 gol. Nella stagione in corso sono 17 le presenze tra Coppa e campionato con 3 reti, 11 gli assist complessivamente.

Larrivey in partenza

Joaquín Larrivey, attaccante argentino e capitano del Cosenza protagonista la scorsa stagione dello spareggio playout contro il Vicenza, è ai saluti. Nelle ultime ore, infatti, è emersa l’indiscrezione che lo porta vicino alla rescissione del contratto con la società silana. Dovrebbe firmare con il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli, allenatore dei Lupi nella scorsa stagione. Nelle prossime ore dovrebbe firmare con il Cosenza anche Vittorio Agostinelli, trequartista classe 2002 di proprietà della Fiorentina.