Legami tra Cospito, ‘ndrangheta e camorra: il caso al Giurì d’onore

la polemica

Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha accolto la richiesta del Pd e ha istituito il Giurì d’onore per fare chiarezza su quanto avvenuto stamane nell’Aula e su quanto detto dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli circa presunti documenti che dimostrerebbero collegamenti tra l’anarchico Cospito, la ‘ndrangheta e la camorra, mettendo in relazione queste informazioni con la visita che alcuni parlamentari dem hanno fatto in carcere a Cospito. “Nell’ambito delle prerogative previste dal regolamento, è stato richiesto al presidente di nominare una apposita commissione che sarà incaricata di verificare quanto avvenuto e la fondatezza di quanto affermato. Ritengo che l’attivazione di tale strumento possa condurre a una opportuna soluzione della vicenda”, ha spiegato all’Aula il presidente Fontana. “Non è compito del presidente della Camera né dei vicepresidenti entrare nel merito politico delle dichiarazioni rese in aula dai deputati. I toni e le parole utilizzati debbono tuttavia essere sempre mantenuti nell’alveo del rispetto reciproco, che deve essere assicurato anche nei confronti delle istituzioni di cui facciamo parte”, ha detto Fontana. “Tuttavia, nella parte antimeridiana della seduta, facendo riferimento sia alle espressioni contenute nell’ultima parte dell’intervento del deputato Donzelli che nelle affermazioni rese successivamente da altri deputati anche delle opposizioni, la dialettica politica è andata senza dubbio oltre il rispetto reciproco”, ha aggiunto la terza carica dello Stato.

Cos’è il Giurì d’onore”

“Il Presidente della Camera può nominare, su richiesta di un deputato che si senta leso nella sua onorabilità da accuse che gli siano state mosse nel corso di una discussione, una Commissione d’indagine a norma dell’ art. 58 del regolamento – detta Giurì d’onore – che valuti la fondatezza delle accuse. Al Giurì viene solitamente assegnato un termine per riferire all’Assemblea sugli esiti della sua attività. Della relazione del Giurì l’Assemblea si limita a prendere atto, senza dibattito né votazione”. Recita ancora l’articolo 58 del regolamento di Montecitorio: “Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza della accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione”. (Agi)