La «triplice crisi» del Pd e il sostegno a Bonaccini. Tursi: «Rilanciamo la tradizione dem»

l’intervista

COSENZA «In questo momento, il Partito Democratico attraversa una triplice crisi: di consenso, riorganizzazione della classe dirigente e di identità, credo che sia utile avere un segretario credibile che possa parlare ai nostri elettori, al nostro popolo, ma soprattutto agli italiani, ecco perché ho scelto di sostenere Stefano Bonaccini». A parlare è Antonio Tursi leader del movimento “Controcorrente” una delle tante anime del Pd. Il dem cosentino, in una intervista al Corriere della Calabria analizza il momento difficile del partito e si dice pronto a sostenere il presidente dell’Emilia Romagna nella corsa alla segreteria Pd. «Mi sembra una persona popolare in un mondo populista, non è elitario o abituato a chiudersi nei palazzi. E’ un amministratore, si confronta ogni giorno con i problemi dei cittadini». Insomma, Tursi non ha dubbi su profilo del prossimo segretario e e resta profondamente critico nei confronti di alcune scelte adottate dai dem negli ultimi anni, idee e programmi naufragati nelle recenti elezioni e anche in vista delle regionali nel Lazio e in Lombardia «ipotizzo una vittoria del centrodestra». E allora, da dove riparte il Partito democratico? Perché Tursi ha scelto di rimanere nell’area democrat?

La rifondazione del Pd

Per la prima volta dopo anni il Partito democratico affronta un dibattito congressuale nel territorio cosentino senza nessun commissariamento locale e con un partito che vede gli organismi dei circoli, della federazione provinciale e dell’unione regionale rinnovati. Tuttavia i nodi al pettine restano molti così come le questioni irrisolte. Ed è inutile tirar fuori la solita filastrocca stonata del “ripartire dai territori” per illudere gli elettori e i militanti. Serve di più e Tursi lo sa bene. «Occorrono persone credibili che possano ricostruire un rapporto con gli elettori tradizionali che si riconoscevano nel Pd. Oggi abbiamo un governo di destra ancora in luna di miele con gli Italiani, ma che col tempo mostrerà tutti i limiti di un’azione politica legata a determinati interessi che non quelli del Paese». Il leader di Controcorrente ipotizza il futuro impegno di Bonaccini, qualora dovesse diventare segretario del Pd. «La sfida principale è risollevare le sorti di un partito segnato dal crollo nei sondaggi, dal crollo dei tesserati, e piegato da risultati elettorali deludenti». Nonostante tutto, «credo che il Pd abbia svolto una funzione storica importante e sia riuscito a far confluire in un unico soggetto politico ideali e valori tipici della democrazia italiana. È chiaro, queste tradizioni vanno rilanciate in una nuova era, ed è questa la sfida che il Pd non ha mai affrontato fino in fondo».

Gli eventi in giro per la Calabria

Antonio Tursi ha avviato una serie di incontri sul territorio della provincia di Cosenza. Non le solite riunioni elettorali, ma discussioni su argomenti di estrema attualità. Cambiamento climatico, corretto utilizzo della risorsa idrica, agricoltura sostenibile: temi al centro dell’ultimo incontro organizzato a Spezzano Albanese. «Un dirigente di partito deve affrontare e dare risposte agli elettori. Abbiamo affrontato il problema delle risorse idriche in l’agricoltura. La politica deve essere capace di affrontare i problemi prima che questi diventino irresolubili, una classe dirigente attenta alle dinamiche territoriali». Il prossimo appuntamento toccherà un’altra spinosa questione, quella legata al diritto all’aborto. (f.benincasa@corrierecal.it)