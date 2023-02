A Reggio il ricordo di Lilia Gaeta

l’appuntamento

REGGIO CALABRIA Istituzioni, magistrati, forze dell’ordine, medici, giornalisti, associazioni, società civile: tutti insieme nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale contro il cancro per ricordare una figura di grande levatura umana e professionale, il compianto magistrato Lilia Gaeta, recentemente scomparsa. La manifestazione, dal titolo “La memoria e l’impegno”, fortemente voluta e organizzata dal Garante regionale della Salute Anna Maria Stanganelli, si terrà sabato 4 febbraio, a partire dalle ore 9.30, nell’auditorium “Cosimo Fazio” della Scuola allievi carabinieri di Reggio Calabria. A fare gli onori di casa introducendo i lavori, il Comandante, Colonnello Vittorio Carrara. A seguire, i saluti di rito affidati a Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova; al presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso; ai sindaci ff della Città Metropolitana e di Reggio Calabria, rispettivamente Carmelo Versace e Paolo Brunetti; al prefetto del capoluogo reggino, Massimo Mariani e al vicepresidente della Giunta regionale, Giuseppina Princi. Tra i relatori, previsti gli interventi del Presidente facente funzione della Corte d’Appello di Reggio Calabria, Bruno Muscolo, del procuratore generale presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni; di Maria Grazia Arena, presidente del Tribunale di Reggio Calabria, di Giovanni Bombardieri, procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. Prevista anche la relazione del direttore dell’U.O. di Radioterapia oncologica del Grande Ospedale Metropolitano (GOM), dott. Said Al Sayad. Tra coloro che esprimeranno un ricordo del giudice Lilia Gaeta, la presidente dell’associazione “Grace”, Lidia Papisca; il medico di medicina generale Giuseppina Silvia Putortì e i giornalisti Consolato Minniti e Giusva Branca. Le conclusioni a Luciano Gerardis, già presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria. Modererà e coordinerà i lavori lo stesso Garante regionale della Salute, Anna Maria Stanganelli che nel dedicare la giornata a Lilia Gaeta ha definito il magistrato reggino “una delle figure più nobili del panorama calabrese per impegno civico, professionale, sociale e culturale; un fulgido esempio di virtù morali che rappresenta per le presenti e future generazioni la Calabria di cui andare orgogliosi”. Previsti nel corso dell’incontro degli intermezzi musicali a cura dell’Orchestra Giovanile dello Stretto “G. Leotta” diretta dal maestro Monorchio e del gruppo della sezione provinciale “ENS” di Reggio Calabria.