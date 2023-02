Carambola tra quattro auto sulla Strada statale 106, un morto a Corigliano-Rossano – FOTO

il fatto

CORIGLIANO ROSSANO Un morto e un ferito in gravi condizioni. È il bilancio – parziale – di un incidente stradale che ha coinvolto quattro veicoli sulla Strada statale 106 Radd “Jonica” nel territoriodi Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza. Sul posto forze dell’ordine e Anas per i rilievi del caso e la gestione della viabilità. Al momento la causa e la dinamica dello scontro sono in corso di accertamento. Il tratto interessato dall’incidente al momento p chiuso al traffico in entrambe le direzioni, l’Anas comunica di essere al lavoro per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile. (redazione@corrierecal.it)