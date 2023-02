A Vibo Valentia la polizia chiude un locale della movida

l’intervento

VIBO VALENTIA Nel corso di intensificati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della provincia di Vibo Valentia, nell’area della c.d. “movida” del centro cittadino, la Squadra mobile in sinergia operativa con la Ppolizia locale di Vibo Valentia e l’Ufficio Polizia Amministrativa della Questura, hanno effettuato serrati controlli agli esercizi pubblici maggiormente frequentati del centro cittadini. Nel corso dei controlli l’attenzione veniva concentrata su una sala giochi, frequentata anche dai giovanissimi, pertanto gli agenti hanno proceduto ad un approfondito controllo del locale, riscontrando rilevanti asimmetrie fra le licenze a disposizione e i servizi effettivamente erogati dalla sala giochi. Infatti, pur essendo l’esercizio dotato della sola licenza per i giochi e le scommesse, risultava essere dedita alla somministrazione di alimenti e bevande nonché superalcolici senza alcuna autorizzazione. Inoltre, si appurava che la sala giochi presentava degli abusivi ampiamenti dei bagni e altre aree interne che il titolare aveva realizzato in spregio di qualunque regola. Sulla scorta delle evidenze emerse, veniva sospesa l’attivitàper le molteplici violazione amministrative riscontrate e veniva adottata una sanzione di natura pecuniaria di oltre 5000 euro.