Centro regionale di Farmacovigilanza, in servizio il nuovo personale

Prevenzione

CATANZARO «Dall’1 febbraio scorso ha preso servizio il personale a supporto del Centro regionale di Farmacovigilanza, dopo due anni circa dall’indizione dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato all’assunzione a tempo determinato di personale con profilo tecnico-amministrativo». È quanto si legge in una nota del Dipartimento Salute e servizi socio-sanitari della Regione Calabria che aggiunge: «L’avviso, indetto con Ddg n. 11652 del 12 novembre 2020, dopo insediamento del dirigente generale del Dipartimento Tutela della salute e verifica preliminare della documentazione, dalla quale sono emerse non conformità rispetto al Regolamento regionale n. 7/2011 sulle modalità di reclutamento di personale a tempo determinato, nello specifico rispetto all’ art. 6 comma 1 e all’art. 8, comma 3, è stato modificato con Ddg n. 4560 del 27 aprile 2022».

«La Commissione esaminatrice, appositamente nominata – è detto – ha concluso le attività di valutazione dei titoli con colloqui finali nel mese di dicembre. Nel mese di gennaio 2023 si è provveduto a convocare i candidati risultati vincitori e a seguito delle opportune verifiche e sottoscrizione dei contratti, in data 1 febbraio è stata effettuata la presa di servizio».

«Il Centro regionale di Farmacovigilanza, con l’impegno del Settore n. 3 del Dipartimento Tutela della salute cui afferisce – prosegue la nota – ha comunque garantito nel corso dell’ultimo anno le attività di coordinamento della Rete regionale dei responsabili locali di farmacovigilanza, con istituzione anche delle Rete regionale del dispositivo vigilanza in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto ministeriale del 31 marzo 2022».