La Lega sempre più senza bussola in Calabria: ora litigano anche i territori

il ring leghista

CATANZARO La Lega in Calabria è sempre più “sgovernata” e sempre più senza bussola. Oltre alle divisioni tra i big, divisioni emerse plasticamente all’atto delle candidature alle Politiche e della legge sulla ludopatia che ha portato alla “sfiducia” di Simona Loizzo, peraltro appena eletta alla Camera, da capogruppo alla Regione, e alle critiche agli organismi territoriali da parte del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso (qui), ora il partito si spacca per linee interne anche sul piano dei contenuti. Nei giorni scorsi la Lega di Catanzaro ha lanciato la proposta della creazione della Città Metropolitana di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia (qui), ma la proposta è già stata sonoramente bocciata dallo stesso Mancuso («una grande cavolata», l’ha definita Mancuso sempre qui, senza tanti giri di parole). E ora arriva l’affondo della Lega di Crotone, che sconfessa l’iniziativa del partito catanzarese sul tema della Città Metropolitana di Catanzaro-Crotone-Vibo, definendola una «una boutade priva di senso logico, politico e al di fuori di ogni contesto storico e culturale» (qui). L’ultima “chicca” di un partito le cui dinamiche in Calabria stanno persino rasentando il ridicolo. Un partito nel quale convivono (male) tante aree l’una contro l’altra armata, come del resto è emerso anche per la sostituzione nella Giunta regionale della neo eletta senatrice Tilde Minasi, con il nome di Emma Staine designata da Salvini dopo infiniti contorcimenti del gruppo dirigente calabrese, lacerato in più tronconi: da una parte l’asse Domenico Furgiuele-Giacomo Saccomanno, da un’altra parte la Loizzo, da una terza parte ancora la stessa Minasi e poi Mancuso che ormai gioca da battitore libero e di fatto ha completamente sconfessato la dirigenza calabrese. Ora anche la rissa tra le segreterie di diversi territori. Chissà cosa ne penserà Matteo Salvini…(redazione@corrierecal.it)