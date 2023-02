Mauro Zarate sbarca in Calabria: «Ho grande voglia di giocare con il Cosenza» – VIDEO

il nuovo acquisto

COSENZA Mauro Zarate è arrivato stamattina a Lamezia Terme. Accolto all’aeroporto dall’addetto stampa del Cosenza calcio Gianluca Pasqua e dal Team manager Kevin Marulla, l’attaccante argentino è stato subito intervistato da Sky: «Sto bene – ha detto – un po’ stanco ma bene. Sono contento. Avevo voglia di tornare e di giocare in Italia un’altra volta, per fortuna è accaduto. Ai tifosi del Cosenza non dico niente, preferisco parlare dentro il campo. Ho tanta voglia di giocare, speriamo di fare grandi cose e raggiungere l’obiettivo della squadra». Sulle sue origini calabresi (la madre è nata a Vena di Maida, in provincia di Catanzaro), l’ex Lazio e Inter ha rivelato che in famiglia è stata accolta con felicità questa sua nuova avventura sportiva: «Mia madre era molto felice, avevamo dei parenti qua». Il calciatore 35enne indosserà la maglia numero 9 dell’altro argentino Larrivey, passato al Sudtirol.





Il video dellarrivo di Zarate all’aeroporto di Lamezia