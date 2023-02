Scippa un’anziana a San Giovanni in Fiore, arrestato 21enne

La vicenda

SAN GIOVANNI IN FIORE Avrebbe “scippato” una collana d’oro a San Giovanni in Fiore e poi l’avrebbe rivenduta ad un “compro oro”. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato un 21enne di Celico intervenuti in soccorso di una 72enne del posto che aveva, poco prima, subito il furto con strappo della propria collana in oro.

A seguito dell’indagine, i militari hanno rintracciato e tratto in arresto il giovane che aveva ancora nella propria disponibilità circa duecento euro provento della vendita della refurtiva in un “compro oro” della città. La collana in oro è stata recuperata e restituita alla donna. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio direttissimo.