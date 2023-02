Cosenza accoglie il nuovo vescovo. L’insediamento ufficiale di monsignor Checchinato – FOTO e VIDEO

il nuovo pastore

COSENZA Il settenario della Madonna del Pilerio, Patrona della città di Cosenza, coincide con l’arrivo del nuovo arcivescovo di Cosenza-Bisignano monsignor Giovanni Checchinato. Il presule è stato indicato da Papa Francesco per guidare la Chiesa cosentina dopo la scomparsa di monsignor Francesco Nolè. Originario di Latina, ha lasciato San Severo nel Foggiano per giungere in Calabria. Monsignor Checchinato ha frequentato il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni e l’Accademia Alfonsiana di Roma. Il 13 gennaio 2017 è stato nominato Vescovo di San Severo ed ha ricevuto la consacrazione episcopale il 23 aprile successivo. E’ Membro della Commissione Episcopale per le Migrazioni.

L’ingresso nella diocesi cosentina

Oggi in un clima di grande entusiasmo monsignor Checchinato, accompagnato dai fedeli della sua parrocchia di provenienza, San Severo, ha fatto il suo ingresso ufficiale nella diocesi cosentina anticipato da un gesto di grande impatto: la visita e da una preghiera davanti la tomba di monsignor Nolè, a cui ha affidato il futuro della diocesi cosentina. poi per monsignor Checchinato una serie di incontri: il primo nell’auditorium “Guarasci” del liceo Telesio accolto dai giovani, coordinati dal Servizio di Pastorale Giovanile. «Grazie per questa meravigliosa accoglienza, a voi giovani chiedo di non smettere di sognare. Non posso farcela da solo, ho bisogno di voi», ha detto il nuovo arcivescovo di Cosenza rivolgendosi alla foltissima platea festante. Il secondo incontro nel Salone degli Specchi della Provincia per ricevere il saluto del prefetto, Vittoria Ciaramella, del sindaco, Franz Caruso, della presidente della Provincia, Rosaria Succurro, dei sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell’Arcidiocesi. Dopo gli incontri istituzionali, Monsignor Checchinato presiederà la celebrazione eucaristica per l’inizio del ministero nella Cattedrale di Cosenza con i confratelli Vescovi, Presbiteri e con i fedeli laici. Presenti anche i delegati fraterni delle comunità cristiane e delle religioni. Da oggi la Chiesa cosentina ha il suo nuovo pastore. (f.benincasa@corrierecal.it)







L’incontro con i giovani