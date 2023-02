Cosenza, movimenti anarchici in piazza in sostegno di Cospito

la manifestazione

COSENZA Movimenti anarchici in piazza anche a Cosenza per sostenere Alfredo Cospito, l’insurrezionalista detenuto da lunedì scorso nel carcere milanese di Opera, in sciopero della fame da 108 giorni contro il regime carcerario del 41 bis. Al grido di «Fuori Alfredo dal 41 bis», una cinquantina di persone, perlopiù giovani, si sono ritrovate in piazza 11 Settembre. «Siamo in piazza – hanno detto – perché secondo noi è una pena sproporzionata. Riteniamo comunque che nelle carceri ci sono esempi di abusi e vessazioni e anche il 41 bis è un trattamento al limite, che a volte sconfina nella tortura». Nel corso della manifestazione è stato anche esposto uno striscione con la scritta «No vendetta di Stato».