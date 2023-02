Giornata contro lo spreco alimentare, progetti anche in Calabria

le iniziative

MONTALTO UFFUGO Oggi in tutta Italia si celebra la Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. Un appuntamento che sta molto a cuore a noi del Banco Alimentare, da sempre impegnati in attività di educazione alimentare in un’ottica anti-spreco, ma anche in azioni di recupero delle eccedenze che vengono ridistribuite alle persone più bisognose. «È da decenni ormai che lavoriamo quotidianamente per fare in modo che nulla di quanto in più viene prodotto nelle nostre aziende alimentari venga sprecato – dichiara il Presidente di Banco Alimentare della Calabria Franco Falcone – È un impegno ben preciso che portiamo avanti con determinazione ed è per questo che ad oggi riusciamo ad assistere quasi 135.000 persone grazie alle realtà che operano sul territorio e che fanno da ponte in questi piccoli grandi gesti di solidarietà».







«Ogni giorno per noi è la giornata di prevenzione dello spreco alimentare, perché siamo presenti nelle scuole, laddove le generazioni si formano, si educano al rispetto, anche del cibo. – fa sapere il Direttore del Banco Alimentare della Calabria Gianni Romeo, che aggiunge -. Mi piace ricordare il recente appuntamento che si è svolto presso l’Istituto Comprensivo di Taverna di Montalto Uffugo (CS), che ci ha visti impegnati tra i banchi, insieme a giovanissimi e appassionati bambini e ragazzi, presto divenuti esperti di educazione alimentare. È stato gratificante notare come spesso, proprio i bambini, siano molto più motivati di noi adulti su certi argomenti. Segno questo che siamo sulla strada giusta».

Nell’ambito delle manifestazioni della Giornata nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare, il prossimo 10 febbraio si terrà presso l’Aula Magna dell’ITE Raffaele Piria – Ferraris/Da Empoli (via Piria, 2 Reggio Calabria) un momento di riflessione insieme a giovani e istituzioni. Nel corso dell’evento saranno consegnati gli attestati di partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2022.