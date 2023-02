La Tonno Callipo batte Castellana e vince la quarta Coppa Italia di serie A2

il trofeo

VIBO VALENTIA La Tonno Callipo Vibo Valentia Calabria alza al cielo la 26a edizione della Del Monte® Coppa Italia A2, battendo in finale 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) la BCC Castellana Grotte, davanti ai 3048 spettatori che hanno gremito il PalaMaiata in ogni ordine di posto e grado. Per la formazione di Vibo Valentia, alla settima partecipazione in totale, si tratta della quarta Coppa Italia di A2 vinta dopo i successi del 2003, 2015 e 2016. Un grande risultato per il presidente Filippo Callipo, che centra nella sua Terra una vittoria di grande prestigio nell’anno in cui la Finale della Del Monte® Coppa Italia viene organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A per la prima volta in Calabria. Protagonista della partita è stato Paul Buchegger, opposto di Vibo Valentia, autore di 15 punti (44% in attacco) ed eletto Del Monte® MVP della partita, mentre la distribuzione di Orduna è stata praticamente perfetta. Da incorniciare la prova del libero Cavaccini, monumentale in seconda linea (73% perfetta) e protagonista di alcune esaltanti difese. La Tonno Callipo Calabria vince la sfida non solo in attacco, ma anche sfruttando una migliore correlazione muro-difesa, mentre la BCC Castellana Grotte esce comunque tra gli applausi. Nel prepartita, simbolico e sportivo scambio di sciarpe tra le tifoserie di Vibo Valentia e Castellana Grotte, che testimoniamo ancora una volta il fair play nella pallavolo italiana. (testo e foto da legavolley.it)

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – BCC Castellana Grotte 3-0 (25-17, 25-22, 25-20) – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Orduna 2, Terpin 11, Candellaro 10, Buchegger 15, Mijailovic 9, Tondo 7, Cavaccini (L), Lucconi 1. N.E. Carta, Tallone, Balestra, Belluomo, Fedrizzi, Piazza. All. Douglas. BCC Castellana Grotte: Jukoski 1, Tiozzo 9, Presta 8, Lopes Nery 12, Di Silvestre 2, Zamagni 6, Longo 0, Cattaneo 3, Marchisio (L), Ndrecaj 0. N.E. De Santis, Carelli, Sportelli. All. Cannestracci. ARBITRI: Brunelli, Santoro. NOTE – durata set: 28′, 29′, 28′; tot: 85′.

Del Monte® MVP: Paul Buchegger (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia)

SPETTATORI: 3048 (sold out)