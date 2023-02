Cosenza avrà il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

la mozione

COSENZA E’ stata deposita alla presidenza del consiglio comunale nei giorni scorsi, la mozione per l’istituzione del Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale nella città di Cosenza, di cui è prima firmataria il consigliere e presidente della commissione legalità, Chiara Penna. L’atto condiviso con il sindaco Franz Caruso, che ha accolto con entusiasmo la proposta proveniente in tal senso dalla Camera Penale “Fausto Gullo” di Cosenza, e con il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Mazzuca, richiede la modifica dello Statuto che potrebbe essere inserito già all’o.d.g. della prossima assise cittadina.

«E’ importante e fondamentale – hanno affermato in una nota congiunta il sindaco di Cosenza Franz Caruso ed il Presidente della Commissione Legalità Chiara Penna – istituire il Garante comunale per i diritti delle persone private della libertà personale, perché rappresenta uno strumento che contribuirà certamente a tutelare la funzione costituzionale della pena: la rieducazione del condannato. E’ una figura di garanzia che costituisce una ricchezza per la Città e testimonia l’attenzione verso il mondo dei detenuti che è propria di una società civile, democratica e libera. C’è, infatti, una responsabilità istituzionale in materia di prevenzione di trattamenti degradanti, di assistenza sanitaria e reinserimento sociale delle persone private della libertà personale che non può essere disattesa».

«Lo stimolo proveniente dalla Camera Penale di Cosenza non poteva, per quanto ci riguarda – concludono il sindaco Franz Caruso e Chiara Penna – che essere condiviso pienamente ed immediatamente. Siamo fortemente convinti, infatti, che le istituzioni devono garantire vicinanza all’avvocatura soprattutto in questo momento storico, in cui la difesa dei diritti fondamentali spesso viene messa in secondo piano in nome della sicurezza. Ma non bisogna dimenticare mai la reale scala dei valori di un ordinamento democratico e, soprattutto, bisogna vigilare affinché gli istituti penitenziari non siano luoghi di violenza e di sofferenza, ma di rieducazione. Con questa convinzione, l’iniziativa della Camera penale “Fausto Gullo” sarà immediatamente sottoposta ai diversi passaggi amministrativi-istituzionali necessari, onde procedere alla modifica dello Statuto comunale e alla istituzione, mediante Regolamento, del Garante».