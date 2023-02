Rinascita Scott, l’avvocato Stilo pronto a ricusare un giudice

il processo

VIBO VALENTIA Nuovo invito all’astensione nei confronti del giudice Germana Radice da parte dei difensori dell’imputato Francesco Stilo nel processo Rinascita Scott. A presentarlo sono stati gli avvocati Paola Stilo e Piero Chiodo. Il giudice Germana Radice, nuovo componente del Collegio di Rinascita Scott (presieduto dal giudice Brigida Cavasino), è lo stesso giudice che si sta occupando di una causa civile di risarcimento danni nei confronti dell’Asp di Vibo che vede interessato Francesco Stilo.

I medesimi attori e convenuti nella causa civile con protagonista l’avvocato Francesco Stilo si sono però costituiti parti civili anche nel processo penale Rinascita Scott e, più precisamente, in relazione all’imputazione di corruzione che viene mossa a Francesco Stilo unitamente al dipendente del Tribunale di Vibo, Danilo Tripodi, ed al commercialista campano Antonio Di Virgilio.

Non avendo sinora accolto la richiesta di astensione, motivata dai difensori anche alla luce di un’ulteriore attività istruttoria per la posizione di Francesco Stilo, i difensori dell’imputato sono pronti a ricusare il giudice Germana Radice. L’imputato Francesco Stilo si trova attualmente agli arresti domiciliari dovendo rispondere nel processo Rinascita Scott del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. (Agi)