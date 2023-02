Majorino offende la Calabria in un programma tv, Occhiutto: «È proprio un cretino» – VIDEO

Il fatto

COSENZA «Stavo lavorando e mi sono fermato perché mi hanno portato questo video, guardiamolo insieme». Esordisce così il governatore calabrese Roberto Occhiuto in un breve video pubblicato sui suoi profili social. Nel video mostrato da Occhiuto si vede Pierfrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Lombardia, affermare nel corso di un programma televisivo di un canale lombardo che “la regione Lombardia non è la Calabria, è una regione che ha grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare e ha tante persone del territorio impegnate in progetti sociali e culturali”. Il commento successivo di Roberto Occhiuto non lascia spazio a fraintendimenti: «Ma questo è proprio scemo», afferma il presidente della Regione Calabria, riproponendo per la seconda volta il video del misfatto. Dopodiché inizia il suo duro affondo nei confronti del politico lombardo. «Questo è un tale – ricorda Occhiuto – che si chiama Pierfrancesco Majorino, è candidato alla regione Lombardia ma è soprattutto un cretino. Perché non sa che anche la Calabria come la Lombardia ha tante opportunità, tante possibilità e ha tante persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto, meritano anche il suo rispetto. Lui non lo sa perché evidentemente è proprio un cretino. Majorino, come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica, “va a lavurà”».