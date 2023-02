La vicenda

CASTROLIBERO Indagini in corso sull’incendio divampato questa mattina in un ristorante-pizzeria nel Cosentino. Le fiamme hanno danneggiato il locale che si trova a Castrolibero, alle porte di Cosenza.

Le fiamme si sono propagate alle prime ore del mattino e per fortuna nel locale non c’era nessuno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Non si esclude l’origine dolosa del rogo.