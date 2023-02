Chiusero un occhio nei controlli sul luogo di lavoro, indagati ispettori Spisal a Crotone

l’inchiesta

CROTONE La Procura di Crotone ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a carico di sei persone nell’ambito dell’inchiesta sulla presunta violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro. Lo riferisce la “Gazzetta del Sud”. L’inchiesta ha coinvolto in particolare cinque ispettori dello Spisal (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro) dell’Asp pitagorica – Antonio Aloe (66 anni, di Cirò Marina); Giacomo Bruno, detto Jimmy (56, Crotone); Antonio Frontera (56, Crotone); Francesco Tilelli (68, Strongoli); e Lorenzo Rocca (44, Crotone) – accusati di aver chiuso un occhio nei controlli e nelle ispezioni in particolare di una ditta edile in cambio di favori. Risulta indagato anche un imprenditore nautico. Le ipotesi accusatorie sono falso e corruzione. A eseguire l’inchiesta i carabinieri, che applicarono anche due misure dell’interdizione dai pubblici uffici per due degli indagati.