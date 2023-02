Nave cargo al largo di Amantea, diventa un giallo (chiarito) – FOTO

Il caso

AMANTEA Hanno destato allarme le manovre condotte da una grossa imbarcazione al largo di Amantea. Si tratta della “Aya M” una nave da carico del tipo Ro-Ro battente bandiera di Panama da diverse ore impegnata in una manovra definita tecnicamente di “Up&down” nello specchio d’acqua compreso tra San Lucido e Campora San Giovanni. È un tipo di attività condotta dall’equipaggio della nave partita da Genova con destinazione Valletta a Malta che consiste nell’andare letteralmente avanti e dietro lungo questo percorso. Un sistema che permette alla grossa imbarcazione di 25 metri circa carica di container di non imbarcare molta acqua a bordo visto che le condizioni meteo-marine in zona non sono ottimali.

La nave “Aya M” al largo di Amantea



Dalle informazioni raccolte dal Corriere della Calabria, queste manovre sarebbero «normali» in questo genere di situazione. Il quadro previsionale delle prossime ore costringe la nave costruita nel 1995 a dover impostare questo tipo di navigazione con una velocità ridotta tra i 7 e i 10 nodi (equivalenti a 15-20 chilometri orari). Una scelta suggerita anche dall’allerta rossa in atto al momento nel Mediterraneo per i forti venti di burrasca che costringerebbe la nave ad affrontare il mare grosso nelle peggiori condizioni. Se le condizioni dovessero migliorare, informano dalla Capitaneria di Porto di Vibo competente per territorio, nelle prossime 15-20 ore la nave dovrebbe riprendere la sua rotta finale.



L’allarme era scattato da diversi cittadini della costa amanteana soprattutto per la circostanza che questa zona già in passato era stata interessata da una vicenda rimasta per certi versi ancora non chiarita. Il 14 dicembre del 1990, infatti, nella zona di Formiciche di Amantea si spiaggiò la motonave con le stesse caratteristiche Rosso o meglio nota come Jolly Rosso. Anche in quell’occasione le condizioni meteo non erano delle migliori. Ma quella nave Ro-Ro come appunto la “Aya-M” finì per alimentare un caso finito alla ribalta nazionale per presunti trasporti di rifiuti tossici e nucleari. Un caso che fece aprire più inchieste da parte della Procura della Repubblica di Lamezia prima e poi Paola concluse con l’archiviazione. Ma che tuttora alimentano dubbi e sospetti per alcune circostanze mai del tutto chiarite. Da qui i timori della popolazione costiera, chiariti al Corriere della Calabria dalle autorità che stanno vigilando attentamente la vicenda. (r.desanto@corrierecal.it)