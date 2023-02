Crotone, via Lerda: Zauli è il nuovo allenatore

la firma

CROTONE Lamberto Zauli è il nuovo allenatore del Crotone calcio, che milita nel campionato di Serie C, al secondo posto in classifica dietro al Catanzaro. L’ufficializzazione è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, dopo l’accordo ratificato nella sede del club rossoblù. Zauli subentra a Franco Lerda, esonerato in mattinata dalla società del presidente Gianni Vrenna che stava già riflettendo da settimane sul da farsi, dopo aver assistito ad un calo inspiegabile della squadra, che ha incassato appena 6 punti nelle ultime cinque partite. E dopo la deludente performance di sabato scorso contro il Foggia, Vrenna ha deciso di rompere gli induci prima sollevando dall’incarico Lerda e subito dopo chiudendo l’accordo con Zauli, profilo giovane e ambizioso. Nato a Roma il 19 luglio 1971, Zauli vanta una lunga carriera da calciatore con Vicenza, Bologna, Palermo e Sampdoria sue principali squadre. Numero 10 di grande talento, protagonista di importanti stagioni, soprattutto con la magia del Vicenza. Svestiti i panni da giocatore, inizia la sua carriera d’allenatore nel 2009 col Bellaria per poi maturare varie esperienze in giro per l’Italia. Nel 2019 approda alla Juventus dove gli viene affidata l’Under 19 che conduce in piena zona Playoff Scudetto, in semifinale di Coppa Italia di categoria e per la prima volta nella storia agli ottavi di finale di Uefa Youth League. Nel 2020 viene promosso alla guida dell’Under 23 in Lega Pro dove rimane per due anni ottenendo ottimi risultati, prima della breve parentesi al Sudtirol, neopromossa in serie B, all’inizio della stagione attuale. Il nuovo tecnico rossoblù, che domattina dirigerà il primo allenamento all’Ezio Scida, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico al verificarsi di determinate condizioni. (AGI)