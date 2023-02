Valeria Fedele presenta ricorso in Cassazione contro la sentenza di ineleggibilità a consigliere regionale

il fatto

CATANZARO Valeria Fedele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ne ha dichiarato l’ineleggibilità a consigliere regionale. Il ricorso, redatto dall’avvocato Oreste Morcavallo, è stato già notificato e depositato presso la Corte di Cassazione. L’avvocato Morcavallo ha dichiarato che «la sentenza della Corte d’Appello è rispettabile ma non condivisibile perché introduce, autonomamente ed ex novo, una nuova figura di ineleggibilità, quella del direttore generale della provincia, non prevista dalla elegge elettorale. Si pensi che alcune Regioni, come la Regione Calabria, avevano proposto tale previsione di ineleggibilità con proposta di legge regionale e poi non approvata, proprio perché nell’ordinamento elettorale vigente non esiste tale causa di ineleggibilità. Siamo fiduciosi nella decisione della Corte di Cassazione che non potrà che ripristinare il risultato elettorale conseguito dalla Fedele e la chiara volontà espressa dal corpo elettorale».