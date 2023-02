Due scuole del Cosentino rappresenteranno la Calabria ai Campionati della cucina italiana

l’evento

SAN GIOVANNI IN FIORE «Ai prossimi Campionati della cucina italiana, la Calabria sarà rappresentata da due Istituti alberghieri statali della provincia di Cosenza: il San Francesco di Paola e il Leonardo da Vinci di San Giovanni in Fiore. Con grandi capacità e merito, le due scuole si sono qualificate per l’importantissimo evento, in programma dal 19 al 22 febbraio all’Expo Centre di Rimini, all’interno della manifestazione “Beer Attraction & Food Attraction”». Ne dà notizia, in una nota, la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, che precisa: «Pertanto, nello specifico progetto affianchiamo l’Alberghiero di Paola, guidato dalla dirigente scolastica Elena Cupello, e quello di San Giovanni in Fiore, diretto dal suo collega Pasquale Succurro. Il risultato già ottenuto è rilevante, anche grazie all’impegno di uno studente e di una studentessa delle due scuole, che dunque confermano l’alta qualità dei loro percorsi formativi, dei docenti e dell’intero personale in servizio. Riceverò e premierò i due talentuosi ragazzi nella sede della Provincia di Cosenza». «Ho sempre detto che la Provincia di Cosenza punta moltissimo sulla formazione dei professionisti della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo in generale; in maniera incessante, con ogni sforzo possibile e – conclude la presidente Succurro – in perfetta linea con il cambiamento che, anche in questi settori fondamentali per l’economia e l’occupazione, sta imprimendo la giunta regionale presieduta dall’instancabile Roberto Occhiuto».