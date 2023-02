Ospedale della Piana, Mattiani: «Si va avanti con grande determinazione»

L’INTERVENTO

PALMI «In questi giorni ho ricevuto tante richieste di informazioni sullo stato dell’arte che riguarda l’iter dell’ospedale della Piana e, per come sono abituato a fare, ci metto la faccia e continuerò a rendere edotti i cittadini del grande lavoro che stiamo facendo». A riferirlo è Giuseppe Mattiani, consigliere regionale di Forza Italia. «È stata oramai superata la questione di natura ambientale e ribadita, attraverso lo studio condotto da Ispra (e approvato da Arpacal), la idoneità del sito di Palmi ad ospitare l’opera. È in fase di verifica la progettazione esecutiva per la rimozione degli elettrodotti e, a stretto giro, verranno avviate le pratiche di attraversamento. A brevissimo – continua il forzista – verrà fissato dalla Regione Calabria il termine per la progettazione definitiva e i fascicoli delle varianti. Come si può intendere, siamo costantemente sul pezzo. Il lavoro di questi mesi, è l’ennesima dimostrazione di come la sanità, l’edilizia sanitaria, la costruzione dei nuovi ospedali e, per l’appunto, la costruzione del nuovo ospedale della Piana di Gioia Tauro con sede a Palmi, rappresentino per noi una grande priorità alla quale stiamo lavorando con il dovuto impegno, serietà e la necessaria determinazione. Presto partiranno i lavori per la realizzazione dell’Ospedale di Vibo Valentia, mentre per l’Ospedale della Sibaritide viaggiano con grande speditezza.

«La sanità in cima all’agenda politica regionale»

«È un impegno d’onore, – afferma ancora Mattiani – la Sanità e la costruzione dei nuovi Ospedali, compreso quello di Palmi, sono in cima all’agenda politica regionale. Questo forse è ciò che ci rende più orgogliosi, dopo le promesse mancate degli ultimi anni. Siamo convinti che la politica non possa più nascondersi dietro una tastiera o la propaganda, ma debba rispondere con i risultati al naturale scetticismo dei cittadini. Ed è quello che stiamo facendo, è questo il nostro dovere, è questo l’imperativo. Tutti insieme adesso, dobbiamo guardare avanti con fiducia, alla luce delle insidiose problematiche che abbiamo finalmente superato e della strada oramai tracciata che porterà alla realizzazione della tanto attesa struttura sanitaria. Oggi – prosegue Mattiani – vogliamo ancora una volta ribadirlo ai cittadini insieme al Presidente Roberto Occhiuto, un’autentica locomotiva e un esempio per tutti noi, che mi onoro di affiancare e che ringrazio per il costante impegno che sta dedicando alla vicenda insieme ai bravissimi tecnici regionali, su tutti l’Ing. Pallaria e l’Ing. Gidaro. Sono convinto che la serietà, la pacatezza e soprattutto i risultati siano l’unico modus operandi rispettoso dei cittadini e delle loro intelligenze. Noi proseguiremo su questa strada, senza ombra di dubbio. E’ il momento di continuare a correre e definire ogni ulteriore processo in corso. È necessario adesso che il Comune di Palmi proceda con la nomina del P.I.D. e la trasmissione del modulo ricognitivo, non c’è più tempo da perdere. All’uopo sono stato informato, ancora una volta, la quarta dal giugno 2022, dal Dipartimento che nonostante i ripetuti solleciti siffatto adempimento non sia stato ancora espletato. Ciò pone dei gravi e ulteriori rischi di appesantimento dell’iter. Per tale ragione, in un’ottica di collaborazione tra Istituzioni che auspico da sempre per il raggiungimento di un obiettivo che è comune, offro all’Ente tutto il mio sostegno e supporto per risolvere, lavorando insieme, quest’ulteriore questione che oramai si sta trascinando da troppo tempo e che, mi auguro, non diventi un’ulteriore zavorra sul procedimento. Tanto c’è ancora da fare, ma continueremo a procedere con assoluta serietà, senza proclami, ma lavorando con costanza e umiltà. Chi fa Politica ha il dovere di dare conto ai cittadini e con il Presidente abbiamo un obiettivo, realizzare l’Ospedale della Piana e ce la faremo. Mi batterò – conclude Mattiani – sino all’ultimo giorno che siederò in Consiglio Regionale, con la stessa umiltà che mi contraddistingue sin dall’inizio del mio mandato. Avanti con il lavoro, non deluderò e non deluderemo più i Calabresi! Avanti Calabria!».