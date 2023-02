Giornata del risparmio energetico, la Bcc Calabria Ulteriore aderisce a “M’illumino di meno”

l’iniziativa

La Bcc della Calabria Ulteriore aderisce a “M’illumino di meno”. Giovedì 16 febbraio torna M’illumino di Meno, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione. L’iniziativa, partita nel 2005 dal programma di Radio 2 “Caterpillar”, è diventata recentemente Decreto Legge nel 2022 (Dl 17/2022), entrando ufficialmente nei calendari ufficiali della Repubblica Italiana per promuovere stili di vita più consapevoli e orientati alla salvaguardia dell’ambiente. Il tema di quest’anno sarà incentrato sulle Comunità Energetiche Rinnovabili che stanno prendendo piede in tutto il Paese, alleanze territoriali di enti pubblici e cittadini che auto-producono e consumano energia da fonti alternative e rinnovabili, nell’ottica di garantire energia pulita per tutti, a basso costo e riducendo le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.La Bcc della Calabria Ulteriore non poteva che essere in prima fila in questa iniziativa visto che è stata antesignana nel settore. L’istituto non solo ha finanziato la prima comunità energetica nata in Calabria (a San Nicola da Crissa nel Vibonese), ha siglato un protocollo d’intesa con lo Spin-off dell’Università della Calabria “Creta Energie Speciali Srl”, ma ha anche in cantiere altre iniziative. «Abbiamo deciso immediatamente di aderire a questa iniziativa sostenuta da Federcasse – dice il Presidente del CdA della Bcc della Calabria Ulteriore, Sebastiano Barbanti – perchè come Banca siamo stati pionieri in questo settore convinti della bontà di questo progetto che da un lato abbatte i costi energetici per le famiglie, dall’altro fa da volano ad uno sviluppo sostenibile che salvaguardi il territorio dove viviamo noi e i nostri figli. Abbiamo finanziato la prima comunità energetica in Calabria, ma non abbiamo intenzione di fermarci qui proponendo di offrire il nostro sostegno a molte altre iniziative simili che creano valore per la nostra comunità bancaria». M’illumino di meno però suggerisce una serie di attitudini e comportamenti da ricreare tutti insieme, al fine di sensibilizzare quante più persone alle tematiche della riduzione degli sprechi, dei consumi e delle emissioni. La notte del 16 febbraio, quindi, resteranno spente le luci e le insegne di tutte le filiali della Bcc della Calabria Ulteriore. L’invito a tutta la comunità bancaria è quello di aderire al decalogo delle azioni da intraprendere fissato dai promotori dell’iniziativa. Un decalogo da suggerire anche a parenti e amici perché è dai piccoli gesti e dal concetto di unione degli intenti che nascono le grandi cose.