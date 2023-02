Morto il 12enne precipitato dal balcone di un albergo in Alto Adige

la tragedia

BOLZANO E’ deceduto all’ospedale di Bolzano il ragazzo tedesco di 12 anni, precipitato domenica mattina dal balcone di un albergo a San Giovanni in Valle Aurina. Lo studente si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca. L’incidente probabilmente si è verificato nel tentativo di fare uno scherzo ai compagni. Il giovane è precipitato dal secondo piano riportando gravissime lesioni. In elicottero è stato ricoverato d’urgenza a Bolzano dove però ora è spirato.

Era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano. Il ragazzo si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca. Per motivi ancora da chiarire, il 12enne è caduto dal balcone al secondo piano della struttura ricettiva nella quale allogiavano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la Croce bianca e l’elisoccorso Pelikan 2 che ha trasportato il bambino in ospedale a Bolzano.