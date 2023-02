Delitto Barbieri, la Cassazione conferma: 18 anni a Filadoro, 9 a Fornataro

la sentenza

CORIGLIANO ROSSANO Sono state confermate dalla Corte di Cassazione le condanne per Cristian Filadoro 29 anni e Vincenzo Fornataro 35 anni accusati, in concorso, della morte di Antonio Barbieri a Corigliano Rossano. Per Filadoro, difeso dagli avvocati Giuseppe Bruno e Luca Marafioti, è stata confermata la condanna, già inflitta in appello dove erano state sensibilmente ridotte le pene rispetto al primo grado, a 18 anni di carcere. Per Fornataro la pena comminata è di 9 anni. Antonio Barbieri, fu trovato gravemente ferito e in stato di incoscienza all’interno della sua auto la sera del 12 gennaio del 2019 in una piazzola allo scalo di Rossano. Morirà 4 giorni dopo nell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza senza aver mai ripreso conoscenza. Passionale il movente del delitto: la fidanzata di Filadoro, una giovane rossanese che lavorava nella panetteria situata proprio di fronte al luogo dell’agguato a Barbieri, in precedenza era stata legata sentimentalmente proprio alla vittima.