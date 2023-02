Il Cosenza perde subito il suo asso: stagione finita per Mauro Zarate

l’infortunio

COSENZA Com’era prevedibile, stagione finita per Mauro Zarate. L’asso argentino ingaggiato dal Cosenza calcio nell’ultimo calciomercato invernale, si è infortunato seriamente ieri nel corso della partita casalinga del Cosenza contro il Sudtirol. Lesione del legamento crociato anteriore, questa la diagnosi comunicata dalla società silana. Dunque, dopo appena due partite da titolare, il 35enne ex attaccante di Lazio, Inter e Fiorentina, è costretto ad alzare bandiera bianca. Il Cosenza calcio, come segno di riconoscenza, ha proposto al calciatore un prolungamento del contratto. Di seguito il comunicato della società: “La Società Cosenza Calcio informa che, nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente. A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro”.