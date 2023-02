La biodiversità della viticoltura calabrese stupisce alla Wine Paris & Vine Expo Paris

l’evento

CATANZARO Si è tenuta a Parigi la IV edizione della Wine Paris & Vine Expo Paris, la manifestazione fieristica dedicata ai professionisti del settore wine and spirits. All’evento, che restituisce uno spaccato interessante del mondo enologico mondiale, dal viticoltore boutique ai grandi brand internazionali, ha partecipato anche la Regione Calabria, presente all’interno del padiglione Italia con uno stand aperto alle aziende vinicole calabresi che si contraddistinguono per le produzioni Dop e Igp. L’iniziativa, curata in sinergia dai Dipartimenti Agricoltura e Turismo, ha avuto un duplice obiettivo: da un lato, promuovere sul mercato le eccellenze calabresi; dall’altro, presentare un’offerta turistica di pregio, incentrata su percorsi enogastronomici di livello, ad iniziare dalle strade del vino e dei sapori. Un’importante vetrina, dunque, per la Calabria e le sue aziende, già durante la prima giornata oggetto di curiosità e attenzioni da parte di giornalisti e visitatori. A stupire, in particolare, la ricchezza di biodiversità della viticoltura calabrese, che può contare su numerosi vitigni di pregio, molti dei quali ancora poco conosciuti e tutti indissolubilmente legati a filo doppio alla storia ed alle tradizioni di una terra straordinaria. Al Salone parigino, alle cui attività hanno preso parte circa 3.100 espositori, in rappresentanza di 52 Paesi.