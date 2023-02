A Lamezia la presentazione dei dati e delle attività di Demetra Centro Anti Violenza

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Si terrà venerdì 24 febbraio alle 17 nella sala convegni del Museo Archeologico Lametino la presentazione dei dati 2022 e delle attività 2023 di Demetra Centro Anti Violenza di Lamezia Terme. Obiettivo dell’iniziativa è fare, ancora una volta, in forma pubblica e condivisa, informazione sulle attività e sul funzionamento dei Centri Antiviolenza e sensibilizzare al tema della violenza sulle donne, aprendo al coinvolgimento di un maggior numero di attori culturali e sociali attivi sul territorio. «Abbiamo voluto inserire questa attività istituzionale in una dimensione altra e alta: quella dell’arte e delle opportunità legate alla cultura del patrimonio intese come bene e come valore e di questo ringraziamo per la disponibilità la direttrice del Museo, l’architetto Simona Bruni e tutti i relatori che saranno con noi il prossimo 24 febbraio. – dice Francesca Fiorentino, presidente dell’associazione Mago Merlino, capofila del partenariato del Cav Demetra -. Abbiamo scelto un luogo di bellezza e di storia – continua – per ricordarci e ricordare che l’amore ha radici profonde e che la violenza lascia spazio solo alle brutture e al dolore». «È una nuova occasione, in cui – dice la Direttrice del museo Archeologico Lametino, Simona Bruni – attraverso la pluralità delle realtà territoriali l’Istituzione diviene strumento per avvicinare i suoi fruitori alla conoscenza dei temi della contemporaneità e della realtà sociale in cui il Museo si inserisce, contribuendo nella rete delle buone pratiche a stimolare anche la riflessione e l’incontro al sociale, l’interazione tra attualità dell’arte antica e impulso innovativo delle esperienze al femminile».

Il programma

Saluti Istituzionali

A seguire: Marisa Meduri, responsabile Scuola del Sociale, Comunità Progetto Sud | Demetra Cav: Proiezione dati anno 2022

Francesca Fiorentino, presidente Associazione Mago Merlino | Demetra Cav: attività in corso anno 2023 Demetra Centro Antiviolenza | Via Garibaldi, Lamezia Terme | centrodemetra@gmail.com numeri attivi h24: 327 7872647 | Numero verde: 800 550 403

Simona Bruni, direttore Museo Archeologico Lametino | “Cultura e Musei: la figura femminile a custodia del patrimonio”

Mario Panarello, storico dell’arte | “I colori delle donne dell’arte”

Stefania Mancuso, docente Unical | “La figura femminile tra mito e archeologia nella collezione del Museo Lametino”

A seguire la Visita guidata tematica tra le sale espositive del Museo Archeologico Lametino Interviene e modera: Maria Pia Tucci | ufficio stampa Cav Demetra.