Abusivismo a Vibo, Falvo rilancia: «Sulle demolizioni c’è tanto da fare»

il caso

CATANZARO «L’abbattimento era in programma, ci avevamo già provato un anno fa. Finalmente siamo riusciti a portare a termine anche l’iter amministrativo per arrivare alla demolizione di questo che era un po’ il simbolo dello scempio ambientale qui a Vibo Marina». A dirlo il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo, presente stamani alle operazioni di demolizione, nella frazione marina, del “Chiosco azzurro”, opera chiusa orami da anni e dichiarata abusiva. «C’è uno specchio acqueo bellissimo – ha aggiunto – proprio a ridosso di questo che era diventato oramai un manufatto che creava pericolo anche a chi si avvicinava».

«Sulle demolizioni – ha detto ancora il procuratore di Vibo – c’è tanto da lavorare. In Italia una delle cose più difficili da fare in assoluto nella fase esecutiva è la demolizione delle opere abusive. Noi cerchiamo di farne il più possibile e soprattutto quelle che costituiscono un simbolo». La sindaca Maria Limardo, dal canto suo, ha espresso solidarietà al suo vicesindaco Pasquale Scalamogna, colpito da uno schiaffo dal proprietario della struttura durante le fasi della demolizione evidenziando che «questo signore ha perso al Tar ed al Consiglio», rimarcando poi la «tracotanza, la totale indifferenza e la prepotenza mostrata».

Dal canto suo, l’avvocatessa Giovanna Fronte, legale del proprietario del chiosco, Giuseppe Francolino, ha sostenuto che l’abbattimento «probabilmente» è stato legale. «Da avvocato – afferma in una nota – non ho seguito l’ultima parte della vicenda amministrativa relativa alla demolizione ma ho seguito purtroppo tutta la vicenda del chiosco sin dal lontano 2006/2007, ho scritto fiumi di istanze, denunce e richieste rivolte a tutte le procure e a tutte le amministrazioni comunali, provinciali, rosse, nere, verdi e gialle: che non si dica che Francolino sia stato omertoso, cha non si dica che non abbia pagato per l’acquisto del suolo all’esito della sdemanializzazione del territorio, che non si dica che abbia denunciato il totale disinteresse della Pubblica amministrazione riguardo al delicato fenomeno dell’erosione della costa e della sua protezione a seguito delle continue mareggiate per le quali sono stati spesi fior di quattrini per i vari progetti mai attuati».

Occhiuto: «Regione determinata contro l’abusivismo»

«Solidarietà, anche da parte della Giunta regionale che ho l’onore di presiedere, al vicesindaco di Vibo Valentia, Pasquale Scalamogna, aggredito questa mattina mentre, nell’esercizio delle sue funzioni, presenziava ad alcune attività propedeutiche alle operazioni di abbattimento di una struttura abusiva. Respingiamo con forza queste vili intimidazioni, e diciamo un deciso sì alla legalità. Sul tema dell’abusivismo e della lotta all’illegalità il mio governo regionale ha le idee chiare. E nelle scorse ore, in qualità di governatore, ho firmato un decreto che permetterà alla Regione di commissariare i Comuni che, eludendo la normativa vigente, non procederanno alle operazioni già stabilire di edifici abusivi. Se le amministrazioni locali non saranno in grado di portare avanti queste iniziative sarà la Regione, esercitando poteri sostitutivi, a far rispettare la legge». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.