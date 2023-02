De Francesco: «Presto la Calabria avrà una neuropsichiatria infantile»

l’annuncio

REGGIO CALABRIA «Con l’Azienda unica Dulbecco nascerà finalmente in Calabria il reparto di neuropsichiatria infantile universitario dopo decenni di stasi». Lo afferma Luciana De Francesco, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. «Si tratta di un atto importante e straordinario – aggiunge De Francesco – che recepisce i bisogni di tantissime famiglie calabresi da sempre costrette ad emigrare per problemi dello spettro autistico e per altri disturbi dell’infanzia. Abbiamo raccolto come maggioranza regionale l’appello di tante associazioni e per questo ringrazio il presidente Occhiuto per avere definito un’iniziativa importante».