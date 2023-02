Autocisterna carica di carburante si ribalta lungo la statale 106 – FOTO

l’incidente

CORIGLIANO ROSSANO Momenti di apprensione per un incidente che si è verificato pochi minuti fa lungo la Statale 106, all’altezza della rotonda di località Balano, nel comune di Corigliano-Rossano. Un’autocisterna che trasportava carburante (probabilmente gasolio) si è ribaltata appena uscita dalla rotatoria mentre riprendeva la corsia della statale in direzione sud. L’impatto ed il rovesciamento sul lato destro ha causato la fuoriuscita dalla cisterna di diversi metri cubi di oliocarburante.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano coadiuvati dal personale della Polizia stradale. In loco anche il personale del 118 e personale Anas. Ferito il conducente che riusciva comunque ad abbandonare autonomamente l’abitacolo dell’automezzo allontanandosi in una zona sicura.

Il traffico veicolare è rallentato su entrambi i sensi e si potrebbero registrare lunghe code in attesa che il veicolo venga riposizionato e rimosso dal luogo dell’accaduto.