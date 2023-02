Isola Capo Rizzuto, eseguite due condanne

Attività

ISOLA CAPO RIZZUTO I carabinieri hanno arrestato due soggetti in esecuzione di condanne per reati contro la persona. In particolare è stato arrestato, F.C., trentenne italiano, condannato a 18 anni di reclusione per omicidio doloso e detenzione e occultamento di arma clandestina e sparo in luogo pubblico. L’uomo, nella serata del 12 gennaio 2019, per motivi di gelosia aveva sparato ad un coetaneo mentre questo si trovava nella propria auto allo scalo di Rossano. La condanna a 18 anni, emessa in appello, ha trovato nei giorni scorsi conferma dalla Cassazione.

Inoltre i carabinieri hanno fermato N.G., quarantasettenne italiano, condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso per più anni a Isola di Capo Rizzuto, dove era ancora residente.

Entrambi i soggetti sono stati rintracciati ad Isola di Capo Rizzuto e dopo le formalità di rito accompagnati al carcere di Crotone.