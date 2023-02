Scuolabus gratis a Gerocarne, Papillo: «Il servizio proseguirà fino alla fine dell’anno»

L’iniziativa

GEROCARNE Il servizio di scuolabus a Gerocarne continuerà a restare gratuito per i piccoli alunni e gli studenti delle scuole dell’obbligo del comprensorio. Dunque l’iniziativa non si è arrestata lo scorso 31 dicembre, ma proseguirà fino alla fine dell’anno scolastico. Ad annunciarlo il sindaco del comune delle Preserre vibonesi, Vitaliano Papillo. «Non solo fino al 31 dicembre 2022 – scrive sul suo profilo facebook il primo cittadino – i ragazzi hanno usufruito gratuitamente del servizio scuolabus, ma come promesso viaggeranno gratuitamente fino alla fine dell’anno scolastico 2023». Che chiude il post con l’hastag «finoall’ultimogiorno».

Il servizio ricordiamo era stato attivato dal Comune a settembre scorso per sostenere le famiglie provate dal carovita. Per il lancio dell’iniziativa Papillo aveva, infatti, scritto: «In un periodo difficile anche per le casse comunali, siamo davvero orgogliosi di questa possibilità con cui, da un parte, proviamo a strappare un sorriso alle nostre famiglie messe in ginocchio dal caro bollette, dai rincari su alimenti, materie prime e carburanti, e dall’altra, incentiviamo la mobilità sostenibile».

«Non è molto, vorremmo fare molto di più – aveva aggiunto Papillo – ma almeno così i nostri genitori avranno un pensiero in meno a cui badare». E poi l’annuncio: «faremo di tutto per prolungare la gratuità dello scuolabus fino al termine delle lezioni». Un impegno quest’ultimo rispettato.