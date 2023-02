Ritardi nei soccorsi dei migranti, il Pd: «Piantedosi riferisca in Aula»

La strage di Cutro

ROMA Arriva dal Pd, con la capogruppo Debora Serracchiani, la richiesta in Aula, «anche alla luce della grave tragedia che è avvenuta di fronte alle spiagge di Cutro, una informativa urgente del ministro Piantedosi, lo dico senza alcun tono polemico ma perché riteniamo sia necessario fare chiarezza. È utile e importante anche perché tutti insieme chiediamo un maggior impegno dell’Europa. Continueremo a contestare il dl Ong ma siamo di fronte a una tragedia immensa e deve essere fatta massima chiarezza per capire dove le cose non hanno funzionato affinché non accada più». Inoltre, Serracchiani ha chiesto al presidente Fontana di poter estendere l’informativa del ministro dell’Interno anche alla «questione dell’allarme terroristico e del cosiddetto attacco allo Stato», tema su cui i dem avevano già sollecitato una informativa. «Mi farò sicuramente interprete della richiesta», ha quindi assicurato il presidente della Camera.