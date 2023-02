Tentata violenza sessuale a Paola, 39enne a processo

La vicenda

PAOLA Un uomo di 39 anni A . C . difeso dall’avvocato Sabrina Rondinelli è accusato di aver tentato di violentare una giovane, all’epoca dei fatti minorenne. La ragazza avrebbe chiesto aiuto al presunto responsabile per sistemare una bicicletta in una strada di Paola. L’uomo, si sarebbe fermato non per prestare soccorso ma per tentare un approccio sessuale. La presunta vittima, oggi 20enne, è stata ospitata in una casa di accoglienza nel cosentino e a distanza di mesi dalla presunta violenza ha raccontato quanto accaduto alla procura di Paola guidata da Pierpaolo Bruni. Il processo inizierà a Paola, nel mese di giugno del 2023. (f.b.)