L’annuncio

CATANZARO «Sono orgoglioso di ricevere oggi il Women for Women against violence – #CamomillaAward per l’impegno sociale di #FondazioneLAPS. A tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli apriremo nei prossimi mesi una CasaLAPS in Calabria per prenderci cura di loro». È il testo del tweet con cui Lapo Elkann ha annunciato, a margine della cerimonia di assegnazione a Milano di un premio per l’impegno sociale della sua Fondazione LAPS, l’apertura di una casa rifugio per le donne vittime di violenza e per i loro figli. La CasaLAPS sarà aperta in un centro della provincia di Crotone.