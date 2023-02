Naufragio, a Crotone la fiaccolata silenziosa in ricordo delle vittime

il ricordo

CROTONE Una folla silenziosa, circa cento persone si sono ritrovate a Crotone per una fiaccolata in memoria delle vittime del naufragio di domenica mattina a Cutro. Dinanzi al palasport, dove dalle 12 sarà allestita la camera ardente, fiaccole, lumini e preghiere sono state anticipate da un minuto di silenzio. Grande partecipazione di donne e uomini appartenenti alle comunità straniere. E’ stato anche esposto anche uno striscione dei tifosi del Crotone con cui si chiede «silenzio e giustizia per le vittime del mare». In un altro striscione, appeso ad una ringhiera, si legge: «Le persone in balia del mare, si salvano. Assassini». Tanti anche i fiori deposti dai manifestanti per rendere omaggio alle vittime innocenti di una immane tragedia.