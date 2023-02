l’intervento

CROTONE La commissaria europea per gli affari interni, Ylva Johansson, sottolinea la necessità della promozione della cooperazione con i paesi terzi per combattere le mafie della migrazione irregolare e prevenire tragedie come il naufragio al largo delle coste italiane in cui sono morti 63 migranti. «Questa è una terribile tragedia umanitaria e siamo solidali con tutte le persone che hanno perso la vita e con le loro famiglie», ha sostenuto Johansson in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Efe a Quito, dove si trova in visita ufficiale. La commissaria europea ha ricordato che non è la prima volta che si verifica un episodio come quello accaduto in provincia di Crotone e ha dato la colpa ai trafficanti, che «se ne fregano della vita delle persone».

